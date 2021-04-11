Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı
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Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı Van'ın Çatak ilçesi Görentaş mevkiinde tırmanış yapan bir dağcı kayadan düşerek yaralandı.

Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'ın Çatak ilçesi Görentaş mevkiinde tırmanış yapan bir dağcı kayadan düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çatak ilçesi Görentaş mevkiinde tırmanış gerçekleştiren amatör dağcı, kayadan düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen dağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:59:40. #1.14#
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