Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, AFAD ve UMKE tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, AFAD ve UMKE tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi Faruk Suyu mevkiinde meydana geldi. Veysel Işık ışıklı bir vatandaşın kayalıktan düştüğü ihbarı alan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve 112 Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Konum itibariyle karayolu ambulansın ulaşamamasından dolayı vaka için UMKE ve AFAD ekibi arazi şartlarında yürüyerek vakaya ulaşıldı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen şahsın, bilincini kapalı olduğu, kafa ve omurilik travması olduğu belirlendi. Hastaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ana yolda bekleyen 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı