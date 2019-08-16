Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı

Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı

Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardıARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Maral Köyü Şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

16.08.2019 19:32
Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı

Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Maral Köyü Şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Maral Şelalesi'ne gezi amaçlı giden A.T. isimli vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu bölgeden Jandarma ve 112 ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralı olduğu öğrenilen A.T sedye yardımıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA
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