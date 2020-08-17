Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.
17.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:28
Kayseri'nin Develi ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.
Sarıkaya Mahallesi Karapınar Mezrası Badin Dağı'nda bulunan kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti.
Kayalıklardan düşüp yaralan Mehmet Cengiz Beste, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Beste, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kaynak: AA