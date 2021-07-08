Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Nevşehir'in Göreme beldesinde çıktığı tepeden düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turisti bulunduğu yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kurtardı.

Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde çıktığı tepeden düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turisti bulunduğu yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. ABD'den Kapadokya bölgesine turistik gezi için gelen turist vadi içerisindeki bir tepede fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen turisti sıkıştığı kayalıklardan kurtarmak için bölgeye AFAD, 112 ve Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yaralı turist sıkıştığı kayalıklardan kurtarılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Habermetre

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