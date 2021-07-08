Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Nevşehir'in Göreme beldesinde çıktığı tepeden düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turisti bulunduğu yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kurtardı.