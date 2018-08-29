Şırnak'ta, Kayalıklardan Düşen 200 Koyun ve Keçi Telef Oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen yaklaşık 200 koyun ve keçi telef oldu. 100 kadar hayvan da mahsur kaldığı kayalıklarda köylüler tarafından kurtarıldı.

200 HAYVAN TELEF OLDU

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında otlatılan yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana gitti. Burada uçuruma atlayan hayvanlardan yaklaşık 200'ü telef oldu.

MAHSUR KALAN 100 HAYVAN KURTARILDI

100 hayvan da kayalıklarda mahsur kalan. Mahsur hayvanları bulundukları yerden köylüler kurtardı.

"200 KOYUN VE KEÇİ TELEF OLDU"

Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, "Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık" dedi.

Abdurrahman Üce de 200'e yakın koyununun telef olduğunu belirterek, mağdur olduklarına dikkat çekti.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.