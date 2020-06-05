Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş'ta, arkadaşlarıyla çıktığı dağda ayağa kayarak düştükten sonra hayatını kaybeden ve amatör dağcı olduğu öğrenilen öğretmen Murat Kargın (44), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş'ta, arkadaşlarıyla çıktığı dağda ayağa kayarak düştükten sonra hayatını kaybeden ve amatör dağcı olduğu öğrenilen öğretmen Murat Kargın (44), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı'na doğa yürüyüşü için giden Ali Gür (50), Murat Kargın ve Sevgi Erol (30), kaybolmuş, kaybolan dağcılardan Ali Gür ve Sevgi Erol kurtarılmıştı. Yoğun yağış ve sis nedeniyle ayağı kayarak uçurumdan aşağı düşen Murat Kargın'ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

AFAD, AKUT, JAK Timleri, korucular ve yöre halkının çalışmaları sonucu 6 saat sonra cansız bedenine ulaşılan ve Şehitkamil ilçesindeki Ömer Humanızlı İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenilen amatör dağcı Murat Kargın'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Kargın, Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami'nde Cuma namazına müteakip sosyal mesafe kuralına göre kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kargın'ın eşi, yakınları ve öğretmen arkadaşlarının yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.

Kaynak: İHA