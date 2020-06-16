Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı MİLLİ Savunma Bakanlığı, İskenderun'da kayalıklardan düşen kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İskenderun'da kayalıklardan düşen kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. İskenderun'da kayalıklardan düşen vatandaşımızın, Kara Kuvvetleri'mize ait bir helikopter ile kurtarılarak hastaneye ulaştırılması sağlandı" denildi.

Kaynak: DHA