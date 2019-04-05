Kayalıklardan Düşen İneği İçin Gözyaşı Döküyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ineğini kayalıklardan düşmesi sonucu yitiren 70 yaşındaki kadın, Gümüş isimli buzağısına sarılarak teselli bulmaya çalışıyor.

Altındere Mahallesi'nde 1949 yapımı evinde tek başına yaşamını sürdüren Sabiha Özel (70) dün akşam saatlerinde ineğini kayalık alanda otlatmaya başladı.

Özel, ineğin dengesini kaybederek kayaklıklardan düştüğünü görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Veterinerin yardımına rağmen hayatını kaybeden ineğinin başında gözyaşı döken Özel'in bu durumunu bir vatandaş fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Fotoğrafa bine yakın vatandaş yorum yaptı.



Özel gazetecilere yaptığı açıklamada, tek yaşadığı evinde kendine ait ineklerine bakarak geçimini sağladığını söyledi.



İneğini kaybettikten sonra gözüne uyku girmediğini ve canının çok yandığını ifade eden Özel, "İneğimi otlatmaya çıkmıştım. Merada dolaştığı sırada aniden gözden kayboldu. Baktığımda kayalıklardan asfalta düşmüş halde gördüm. Yerde kanlar içinde görünce dünyam yıkıldı. Feryat ederek yanına koştum. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yardıma rağmen onu kaybettim. Ondan geriye kalan yavrusu Gümüş ile avunuyorum. Aklım hala onda." diye konuştu.



İneğinin arkasından çok ağladığını belirten Özel, "Onlar benim çocuklarım gibiydi. Ona tek bir tokat atmadım. Sütü bana ve komşularıma yetiyordu. Benim 3 ayda bir 500 lira gelirim var. O bana yetiyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA