Kayalıklardan Düşen Çobanın Kurtarılması
Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçileri otlatırken kayalıklardan düşen çobanın kurtarılma anına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçileri otlatırken kayalıklardan düşen çobanın kurtarılma anına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Çaltepe Mahallesi'nde keçilerini otlatan Hasan Belkız, 1 Mart'ta ayağının kayması sonucu 5 metrelik kayalıklardan düşünce, itfaiye, 112 Acil Servis ekibi, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belkız'ın halat yardımıyla kurtarılma anları UMKE tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, vücudunda kırıklar bulunan Belkız'ın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından halatlar yardımıyla sarp kayalıklardan yukarıya taşındığı yer alıyor.
Belkız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA