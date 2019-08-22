Kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Elmadalı köyünde çobanlık yapan İbrahim Ayseli (24), sürüsünü otlattığı sırada kayalıklardan dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralının bulunduğu bölgeye ambulansla ulaşılamaması üzerine helikopter talebinde bulundu.
Bölgeye yönlendirilen askeri helikopterle kurtarılarak kent merkezine sevk edilen yaralı, burada nakledildiği ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.