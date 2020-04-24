Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.
24.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:04
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Gevrik mezrasında çobanlık yapan 30 yaşındaki Mehmet Güneş, koyunlarını otlatmak için gittiği dağlık alandaki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA