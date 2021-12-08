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Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, kayalıklardan düşerken elinde bulunan af tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, kayalıklardan düşerken elinde bulunan af tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Olay, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Tepebaşı (Haluf Dağı) Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlamak için Tepebaşı (Haluf Dağı) Mevkii'ne giden Kadir Aydın (17), kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Düşmesiyle ateşlenen tüfeğindeki mermi bacağından isabet etti. Yaralı Aydın, hemen yakınlarını ve 112 Sağlık Ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelerden sonra durumu ağırlaşan Aydın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

Kayalıklardan düşen çoban ateş alan tüfeğiyle ağır yaralandı

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