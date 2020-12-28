Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü
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Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü

28.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:43
Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü

Çorum'da kayalıklardan düşen avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da kayalıklardan düşen avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Abdalata köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Av Koruma Kontrol ekipleri rutin av denetimleri sırasında ormanlık alanda bir avcının ayağının kayması sonucu yüksekten düştüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri durumu sağlık görevlileri ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulans, yolların bozuk olması nedeniyle olay yerine ulaşamadı. Sağlık görevlileri yaralı avcının yanına Av Koruma Kontrol ekiplerinin aracıyla götürüldü.

Ayağı kırılan avcı, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma Milli Parklar, Jandarma ve sağlık görevlileri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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