Kayalıklardan düşen avcı öldü
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Kayalıklardan düşen avcı öldü

18.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:26
Kayalıklardan düşen avcı öldü

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, ava giden Mehmet Kaya (45), kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, ava giden Mehmet Kaya (45), kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte ava giden Mehmet Kaya, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedenini yukarı çıkardı. Mehmet Kaya'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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