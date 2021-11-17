Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte sabah hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklara sığınan keçilerini almaya giderken dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.
Kuzeninin köylülere haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri Onan'ı İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Onan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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