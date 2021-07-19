Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesi Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar'dan denize atlayış yaptı. Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, genci denizden alarak Kerpe Limanı barınağına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan'a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarptığı tahmin edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(Harun Yıldız - Ömer Faruk Kıyak/İHA)

Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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