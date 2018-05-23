Kayalıklardan Aşağıya Düşen Genç, Yükselen Suda Girdaba Kapılıp Boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşı ile Manavgat Irmağı yanındaki kayalıklarda sohbet eden genç, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kayalıkların üzerinde mahsur kalınca yardım istemek için kıyıya çıkmaya çalıştı ancak ayağı kayıp girdaba kapıldı.

Genç adam düştüğü yerden 6 metre ilerde bulundu ancak kurtarılamadı. Irmakta dört gün önce kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un arama çalışmaları sebebiyle su debisinin düşürüldüğü, arama çalışmaları sonlandırılınca yeniden su bırakılması sebebiyle suyun yükseldiği öğrenildi.

ARKADAŞIYLA KAYALIKTA SOHBET EDERKEN IRMAĞIN SUYU YÜKSELDİ

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin, Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı.

YARDIM İSTEMEK İÇİN KIYIYA ÇIKARKEN GİRDABA KAPILIP KAYNOLDU

Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım getirmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü.

Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

CANSIZ BEDENİ METRELERCE AŞAĞIDA BULUNDU

Ş.Y.'nin erkek arkadaşının boğulduğunu söylemesi üzerine 112'ye haber verilirken itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Manavgat ırmağında geçtiğimiz günlerde kaybolan ve halen bulunamayan Samet Durmuş Vurkun isimli çocuğu arama çalışmaları nedeniyle Manavgat'ta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları olay yerine gelerek Mustafa Tekin'i aramaya başladı. Tekin'in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ailesi ve arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesinde sinir krizleri geçirirken, Tekin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

KAYBOLAN SAMET'İ ARAMAK İÇİN SUYU AZALTMIŞLARDI

Manavgat ırmağında kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle arama yapıldığı saatlerde Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Mustafa Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi.