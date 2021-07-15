Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı

Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan bir dağcı kayalıklardan düşerek yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan bir dağcı kayalıklardan düşerek yaralandı. Kurtarılan dağcı, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 

Olay öğle saatlerinde Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber kamp kuran ismi öğrenilemeyen bir dağcı, tırmanış yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda düştüğü kayalıklardan kurtarılan dağcıya, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 

 


Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler
Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Demet Akalın Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 18:33:38. #1.13#

title