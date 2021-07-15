Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan bir dağcı kayalıklardan düşerek yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan bir dağcı kayalıklardan düşerek yaralandı. Kurtarılan dağcı, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber kamp kuran ismi öğrenilemeyen bir dağcı, tırmanış yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda düştüğü kayalıklardan kurtarılan dağcıya, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Yaralanan kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu