Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan meskendir vadisinde 1 kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan bir kişinin ihbarını alan AFAD ekipleri tarafından kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. - NEVŞEHİR