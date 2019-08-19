Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.

19.08.2019 16:57
Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan meskendir vadisinde 1 kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan bir kişinin ihbarını alan AFAD ekipleri tarafından kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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