Kayalıklarda mahsur kalan şahsı AFAD ekipleri kurtardı

19.08.2019 16:57

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Meskendir vadisinde kayalıklarda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan meskendir vadisinde 1 kişi kayalıklarda mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan bir kişinin ihbarını alan AFAD ekipleri tarafından kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA