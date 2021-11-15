KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ 4 SAATTE KURTARILDI - Haberler
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KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ 4 SAATTE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan paraşütçü, jandarmanın 4 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan paraşütçü, jandarmanın 4 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Jandarma 13 Kasım'da yaşanan kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Döşemealtı ilçesi Bademağacı mahallesinde 13 Kasım günü saat 19.00'da serbest paraşüt uçuşu yapan A.K. (33) kontrolünü kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine sevk edildi. 6 kişilik JAK timi personeli 40 metre teknik malzemeyle tesis kururak A.K.'yi emniyetli bölgeye aldıı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası, sedye ile 500 metre taşınan A.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. A.K. götürüldüğü hastanede tedavi edildi.

Jandarma, A.K'nin kurtarılma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ 4 SAATTE KURTARILDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ 4 SAATTE KURTARILDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN PARAŞÜTÇÜ 4 SAATTE KURTARILDI

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