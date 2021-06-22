Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Oniklişubat İlçesi Süleymanlı kırsal alanında sürüsünü otlatan bir vatandaşın, hayvanlardan biri kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarınca oğlağı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş büyükşehir belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden ekipler, halat yarımıyla bölgeye inerken yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrası kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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