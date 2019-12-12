Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı
Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Merkeze bağlı Gösterli köyü Çatak mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.
Donmak üzere olan köpeği battaniyeye sararak veterinere muayene ettiren görevliler, daha sonra köpeği sahibine ulaştırdı.