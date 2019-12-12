Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Niğde'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.

12.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51
Kayalıklarda mahsur kalan köpek donmak üzereyken kurtarıldı

'de Afet ve Acil Durum () Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.

Merkeze bağlı Gösterli köyü mevkisinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD ekiplerine verdi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpeği kurtardı.

Donmak üzere olan köpeği battaniyeye sararak veterinere muayene ettiren görevliler, daha sonra köpeği sahibine ulaştırdı.

Kaynak: AA
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