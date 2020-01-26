Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

26.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:39
Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gelibolu ilçesi Hocahamza Mahallesi Şengül Sokak mevkisinde saat 17.15 sıralarında kayalıklardan düşen ve ağaçların bulunduğu yerde mahsur kalan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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