Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Kale ilçesinde, düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Adem Akın, Çevherpaşa Mahallesi yakınlarındaki kayalık alana düştüğünü ve mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre aşağıya düşen Akın'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Halatlarla yaralının bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Akın'ı sedyeyle çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Akın'ın, vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Kaynak: AA