Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD, kurtardı HAKKARİ'de kayalıklarda mahsur alan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

HAKKARİ'de kayalıklarda mahsur alan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Biçer Mahallesi'nde Özgür Açar'a ait keçi otlarken, dere kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Keçisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Açar, AFAD'dan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla keçi halatla kurtarıldı. Keçisini teslim alan Özgür Açar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA