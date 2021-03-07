Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

07.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:20
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyü kayalıklarında mahsur kalan keçiyi İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyü kayalıklarında mahsur kalan keçiyi İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtararak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Dinar'a bağlı Cerityaylası köyü kayalıklarında bir keçi mahsur kaldı. Keçinin sahibi kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca Afyonkarahisar AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. Keçinin sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan keçinin 3 gün önce kayalıklarda mahsur kaldığı belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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