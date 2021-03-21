Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar
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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar

21.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:21
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar

kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, sırtlarına bağlayarak aşağı indirdi.

kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, sırtlarına bağlayarak aşağı indirdi.

Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde besicilik yapan Mehmet Tarakçı, 3 gün önce hayvanlarını arazide otlattığı sırada, kayalıklara çıkan keçilerinden 2'sinin inemediğini fark etti. 3 gün boyunca keçilerini kurtarmaya çalışan Tarakçı, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 5 kişilik kurtarma ekibi, 5 saatlik çalışmayla yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki keçiye halatlar yardımıyla ulaştı. Ekipler, keçileri sırtlarına bağlayıp aşağı indirdi.Keçiler, ekipler tarafından su verilip beslendikten sonra sahibine teslim edildi. Mehmet Tarakçı, ekiplere teşekkür etti. 


Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri sırtlarında taşıyarak kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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