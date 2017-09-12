Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Malatya'da, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesinde hayvancılık yapan Baki Arslan, kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçinin kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.



Araçla ulaşımın sağlanamadığı kayalıklara, itfaiye ekibi, bir saatlik yürüyüşün ardından ulaştı.



Yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi, itfaiye ekibi iki saatlik zorlu çalışmasının ardından kurtararak, sahibine teslim etti.



Arslan, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.