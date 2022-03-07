KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI - Haberler

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KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Gerger'e bağlı Yedibardak köyünde meydana geldi. Mehmet Can otlattığı keçilerden 4'ünün kayıp olduğunu fark etti. çevrede yaptığı aramalar sonucu 4 keçinin uçurumun ortasında kayalıkların üzerinde olduğunu görrünce AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar yardımıyla keçilerin bulunduğu alana inen ekipler, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçileri kurtarılan çoban Can, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLERİ AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

AFAD, Güncel, Haberler

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