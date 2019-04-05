Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı
Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde Rüştü Pekel'e ait üç keçi, Kale mevkisinde kayalık alanda mahsur kaldı.
Bulunduğu yerden ayrılamayan keçileri çabalarına rağmen indiremeyen Pekel, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA