Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN'da, sürüden ayrılan ve kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'da, sürüden ayrılan ve kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Konukçu, sürüden 2 keçinin ayrıldığını ve kayalıklarda kaldığını gördü. Bir süre uğraşan Konukçu, başarısız olunca keçileri kurtarması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerini alan Konukçu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı