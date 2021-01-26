Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

26.01.2021 19:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:54
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN'da, sürüden ayrılan ve kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'da, sürüden ayrılan ve kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Konukçu, sürüden 2 keçinin ayrıldığını ve kayalıklarda kaldığını gördü. Bir süre uğraşan Konukçu, başarısız olunca keçileri kurtarması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçilerini alan Konukçu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

 


Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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