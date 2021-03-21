Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar

21.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:39

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar Osmaniye'nin Kırmacılı Köyü'nde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, arama-kurtarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışma sonunda, sırtta taşınarak aşağıya indirildi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kırmacılı Köyü'nde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, arama-kurtarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışma sonunda, sırtta taşınarak aşağıya indirildi. Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırmacılı Köyü'nde besicilikle uğraşan Mehmet Tarakçı, araziye keçilerini otlatmaya çıkardı. Bir süre sonra keçilerden ikisinin yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan kayalarda olduğunu gören Tarakçı, keçilerin kendiliğinden ineceğini düşündü. 3 gün geçmesine rağmen keçilerin kayalıklardan inemediğini gören Tarakçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 5 kişilik kurtarma ekibi, 5 saatlik çalışmayla yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki keçiye halatlar yardımıyla ulaştı. Ekipler daha sonra keçileri sırtlarına alarak kayalıklardan aşağıya indirdi.

Aşağıya indirilen keçilere su verildikten sonra sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Mehmet Tarakçı arama-kurtarma ekibine teşekkür etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Özmert Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:39:18. #1.14#
title