Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur alan 2 keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur alan 2 keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gündoğdu köyünde Galip Cesur'a ait keçiler, otlarken kayalıklarda mahsur kaldı.
Cesur, keçilerinin kurtarılması için 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalıklardan indirdikleri keçileri, sahibine teslim etti.
Haber Videosu: Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı