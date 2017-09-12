Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde kayalıklara çıkan 3 keçi 3 gündür bölgede mahsur kalınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik yürüyüş ile olay yerine ulaştı.



Keçileri kayalıklardan kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklara çıktı. Zorlu geçen kurtarma operasyonu sonucunda yaklaşık 2 saatlik çalışma ile keçiler 3 günlük esaretin ardından kurtarıldı. - MALATYA