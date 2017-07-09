Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Malatya'da kayalıklara çıkarak mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Beydağı Mahallesi yukarı Balıkdere mevkiinde kayalıklarda mahsur kalan keçi sahibi tarafından indirilemeyince itfaiyeden yardım istendi.



Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışma ile mahsur kalan keçiyi kurtardı. - MALATYA