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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

BURDUR (İHA) - Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Burdur'un Bucak ilçesi Uğurlu Köyü İç Kaplıca mevkiinde sahibinden kaçan keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvan sahibi keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi hayvanı düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti. - BURDUR

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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