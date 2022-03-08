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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesi Yenibardak köyü Hopan Mezrasında bulunan Birake Kayalıklarında meydana geldi. Bölgede otlayan keçi çıktığı kayalıklardan geri inemedi. Keçinin sahibi Mehmet Can Azad ve köylüler keçiyi indirmek istedi ancak başarılı olamadı.

Keçiyi kurtarması için 112 acil çağrı merkezi aranarak AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler halatlar ile keçinin bulunduğu yere inerek keçiyi bulunduğu yerden kurtardı. - ADIYAMAN

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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