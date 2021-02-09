Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

09.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:46
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıktığı 70 metre yükseklikteki kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, İHH ve jandarma ekibi tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıktığı 70 metre yükseklikteki kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, İHH ve jandarma ekibi tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Serik'e bağlı Karataş Mahallesi Karataş Beli mevkiinde geçen hafta dağlık alanda keçilerini otlatan Şaban Çıkla, hayvanlarından birinin kayalıklara tırmandığını gördü. Kayalıklara çıkan keçi inmedi. Çıkla günlerdir beklediği keçi inmeyince mahalle muhtarına, jandarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekibine bildirdi. Bölgeye 3 jandarma ve 5 İHH görevlisi gelerek, keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İHH ekibi, halat yardımı ile 130 metre yüksekliğindeki kayalığın zirvesinden aşağı inerek, 70 metrede mahsur kalan keçiyi güvenli alana indirip, sahibine teslim etti. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.Karataş Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, "Keçilerini otlatan vatandaşımız sürüden bir keçinin Karataş Beli mevkiinde kayalıklarda mahsur kaldığını söyledi. Ben de İHH ekibinden yardım istedim. Ekip gelerek keçiyi kurtardı ve keçiyi sahibine teslim ettik" dedi.


Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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