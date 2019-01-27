Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Okçular Mahallesi'nde bir keçinin kayalık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine AKUT Marmaris ekibi bölgeye hareket etti.

Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara ulaşan ekip, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA