Kayalıklarda Mahsur Kalan İneği Akut Kurtardı

AYDIN'ın Söke ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı belirlenen inek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde bir inek, geçen 2 Nisan'da ormanlık alanda, kayalıklarda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği 5 gün boyunca kurtaramayan köylüler, Kuşadası AKUT ekibinden yardım istedi. 8 gönüllüsü ile dün Kuşadası'ndan Çalışlı köyüne giden Kuşadası AKUT ekibi, halatlar yardımıyla mahsur kalan ineği 8 saatte güçlükle kurtarıp, sahibi Mustafa Can'a teslim etti. İneğine kavuşmanın sevincini yaşayan Can, AKUT ekibine teşekkür etti.

- Aydın

Kaynak: DHA