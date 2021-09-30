Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, ve yüzerek kayalık bölgeye çıkan iki düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, ve yüzerek kayalık bölgeye çıkan iki düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Milli Park içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve kendi imkanları ile kara üzerine çıkan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Krtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Gülşen Bülent Ersoy Yıldız Tilbe
Spor Umut Meraş Ali Palabıyık Arda Kardeşler Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:27:31. #1.11#