Kayalıklarda mahsur kalan göçmen kaçaklar, kurtarıldı

22.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:23

İZMİR'in Dikili ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dikili açıklarında perşembe günü lastik botla denize açılan bir grup kaçak göçmen, Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kaldı. Kaçaklar, saat 04.30 sıralarında telefonla Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince kayalık üzerinde tespit edilen 9'u Somali, 1'i Afganistan uyruklu toplam 10 göçmen kurtarıldı. 5'i erkek ve 5'i kadın olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA