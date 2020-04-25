Kayalıklarda mahsur kalan çocuk film gibi operasyonla kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan çocuk film gibi operasyonla kurtarıldı Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için çıktığı sarp kayalıklardan mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan çocuk film gibi operasyonla kurtarıldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için çıktığı sarp kayalıklardan mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye içesine bağlı Şehit Mehmetbey Mahallesi Koruk Deresi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Bülent Tavukçu çıktığı kayalıklardan inemedi. Mahsur kaldığı alanda hareket edemeyen ve ağlamaya başlayan çocuğu çevredekiler fark etti. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, çocuğa ulaşabilmek için kayalıklara tırmandı. Sarp bir bölgede kalan 6 yaşındaki çocuk, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda halat ve kanca yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Mahallelinin alkışları arasında baba Cahit Tavukçu'ya teslim edilen küçük Bülent, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA