Kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçiyi AKUT kurtardı - Haberler
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Kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçiyi AKUT kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçiyi AKUT kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi kırsalında mahsur kalan oğlak ve keçinin sahibi Mehmet Ali Kayık, AKUT'tan yardım istedi. İhbarı alan AKUT gönüllüleri, 5 kişilik ekibiyle operasyona çıktı. Kayalık alanda mahsur kalan oğlaklar ve keçinin yanına ip yardımıyla inen ekipler, 6 saat süren çalışma sonrasında hayvanları bulundukları yerden kurtardı.

Hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kayık, AKUT ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçiyi AKUT kurtardı

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