Kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Koçlu köyünde yaşayan Ahmet Menekşe, 3 keçisinin iki gün önce çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldığını belirterek itfaiyeden yardım istedi.

Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, halat ve yangın merdiveni yardımıyla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA