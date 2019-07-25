Kayalıklarda kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayalıklarda kuyuya düşen keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Besni İlçesine bağlı Dipönü Köyünde meydana geldi. Kazım A. isimli şahsa ait keçi otlarken, kayalıklarda bulunan kuyuya düştü. Keçiyi çıkartmaya çalışan köylüler bunda başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kuyuya düşen keçiyi halatlar ile çıkartarak sahibine teslim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA