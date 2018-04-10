Kayalıklarda Kadın Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalık alanda kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı sahil kesimindeki Seyrek mevkisinde bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ile jandarma ekipleri, kayalıklarla deniz arasında bulunan cenazenin çıkarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Y.S'ye ait olduğu tespit edilen cenaze bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kadının olay yerine gelen yakınlarından bilgi alan jandarma ekipleri, Çağlar Kampı mevkisinde kendisine ait olduğu belirtilen cipte de inceleme yaptı.

Y.S'den dünden bu yana haber alınamadığı ve arandığı öğrenildi.