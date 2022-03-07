Kayalıklarda bulunan cesedin ölüm nedeni belli oldu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta kayalıklarda bulunan kadın cesedinin ölüm nedeninin intihar olduğu ortaya çıktı.

4 Mart'ta Sinop Adabaşı'na bağlı Sis Düdüğü mevkisinde deniz manzarası ile fotoğraf çektirmeye giden 3 genç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan düşmüş bir kadın olduğunu fark etmişti. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ilk gün olumsuz hava koşulları nedeniyle cesedi bulunduğu yerden alamamış, ertesi sabah AFAD ve Deniz Polisi kıyıdan müdahale ederek bulunduğu yerden alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan otopsi sonucu, bulunan kadının intihar ettiği belirlendi. Çantadan çıkan kimliğin ölen kadına ait olduğu, isminin 57 yaşındaki Z.Ç olduğu netleşti. - SİNOP