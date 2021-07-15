Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
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Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu

Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkında gezerken, ayağının kayması ile başını kayalara çarpan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkında gezerken, ayağının kayması ile başını kayalara çarpan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için parka giden Kazım Ç. (45), kayalıklarda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Düştüğü yerdeki kayalıklara kafasını çarpan Kazım Ç. yaralandı. Kazım Ç.'nin yaralandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Parkın sık kayalıklar ve dereden oluşması sebebiyle bölgeye arama kurtarma ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 3 kişilik AFAD, 4 kişilik Jandarma Arama Kurtarma, 5 kişilik Gebze Belediyesi Arama Kurtarma, 5 kişilik UMKE, 8 kişilik AKUT, 5 kişilik Akademi Arama Kurtarma ve 3 kişilik 112 Acil Yardım personelinden oluşan ekipler, yaralı şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Yaralıyı kurtarabilmek için zorlu yollardan gözlerini bile kırpmadan geçen ekipler, düşme tehlikesi de atlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından ekipler, yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi orada yaptı. Ekipler, yaralının güneşten etkilenmemesi için de yanlarında getirdikleri sedye ve malzemelerle gölge oluşturmaya çalıştı.

YARALIYI 5 KİLOMETRE BOYUNCA TAŞIDILAR

İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, daha sonra sedyeye alınarak bölgeden kaldırıldı. Ekipler, yaralıyı engebeli yolda yaklaşık 5 kilometre daha taşıyarak yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Denizli Mahallesi'nde hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Burada ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

(Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/İHA)

Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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